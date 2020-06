[아시아경제 오주연 기자] 일진머티리얼즈 일진머티리얼즈 020150 | 코스피 증권정보 현재가 48,650 전일대비 150 등락률 +0.31% 거래량 453,855 전일가 48,500 2020.06.24 15:30 장마감 close 는 4000억원 규모의 2차전지용 일렉포일 장기공급계약을 체결했다고 24일 공시했다. 계약상대 등은 경영상의 비밀유지로 언급하지 않았다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr