장수군, “생활속 거리두기 실천하며 건강생활도 실천해요

[아시아경제 호남취재본부 고달영 기자] 전북 장수군 보건의료원은 코로나19로 인해 운영이 잠정 중단된 ‘건강한 꿈드림’ 프로그램을 운영 재개한다고 24일 밝혔다.

지역 주민을 대상으로 하는 건강역량강화 프로그램인 건강한 꿈드림은 주부와 청소년, 일과시간 중 이용이 어려웠던 직장인 등 민원인의 편의를 제공하기 위해 하절기 프로그램 2개를 운영할 예정이다.

각 프로그램은 주 2회 운영되며, 프로그램 운영을 통해 지역 주민의 생애주기별 맞춤 프로그램을 제공함으로써 각종 질환을 사전에 예방하여 건강하고 생동감 있는 생활을 할 수 있도록 도움을 줄 것으로 기대된다.

프로그램 시작 전 기초체력 및 체성분 측정과 대사증후군 검사를 통해 기본건강상태를 체크, 유산소성 체력 강화를 위한 신체활동, 집에서 할 수 있는 동작 습득을 통한 홈트레이닝 실천 등으로 구성하였다. 또한 스트레스 해소와 정서적 지지를 위한 심리 전문상담과 불규칙한 식생활 행태 개선을 위한 1:1 영양 맞춤 상담의 시간도 마련하였다.

프로그램에 참여하기 위해서는 생활 속 거리 두기 지침을 준수하여야 한다. 체온 체크, 손소독, 마스크 착용, 명단작성, 2m 이상 거리두기 등을 철저히 준수하고 불응 시 프로그램 참여에 제한을 받는다.

프로그램에 참여 중인 주부 박씨(50)는 “너무 소극적인 생활이 오히려 더 건강을 해치고 있다고 생각돼 참여하게 됐다“며 ”거리 두기 지침을 철저히 지키며 프로그램이 운영되고 있어 안심이 된다”고 말했다.

윤옥경 과장은 “직장인 등 주민들이 건강한 삶을 통해 소확행을 누릴 수 있는 시간이 되길 바란다”고 말했다.

자세한 문의는 장계면건강생활지원센터로 문의하면 세부 운영 사항과 참여 방법에 대해 안내를 받을 수 있다.

