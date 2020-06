나눔의집·정대협 후원자들 "후원금 돌려달라" 소송 제기

[아시아경제 이정윤 기자] 기부금 관련 의혹을 받는 정의기억연대 전신인 한국정신대문제대책협의회(정대협)와 위안부 피해자지원시설 '나눔의 집(경기 광주시)' 등의 후원자들이 법원에 후원금 반환 소송을 제기했다.

'위안부 할머니 기부금 및 후원금 반환소송대책 모임(대책모임)'은 24일 정대협과 윤미향 더불어민주당 의원, 나눔의집에 대해 후원금을 반환해 달라는 소장을 서울중앙지방법원에 제출했다.

김기윤 대책모임 대표는 소송 취지를 "후원행위 취소에 의한 부당이득 반환을 청구하는 동시에, 이들 단체의 불법 행위에 대한 민사상 손해배상을 청구하겠다는 목적"이라고 설명했다. 이어 "소송을 통해 후원금을 반환받지 못하더라도, 이들 단체가 기부금품 모집목적 외 용도로 후원금을 사용한 사실이 밝혀졌다면 정부가 나서서 반환을 검토해야 한다"고 주장했다.

이번 소송은 지난 4일 나눔의집을 상대로 한 집단 후원금 반환 소송에 이은 2차 소송이다. 대책모임은 지난달 말 온라인 카페 '위안부 할머니 후원금 반환소송 대책모임'을 개설해 소송에 동참할 후원자를 모집했다.

대책모임에 따르면 2차 소송에 참여한 후원자 32명 중 29명은 나눔의집 후원자들이며 총 3386만원을 청구했다. 나머지 3명은 정대협과 윤 의원에 대해 소송을 제기했고 청구 금액은 172만원이다.

