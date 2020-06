고창군, 냉·난방시설 갖춘 ‘음압 컨테이너형 선별진료소’ 운영

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 전북 고창군은 25일부터 사계절 검사가 가능한 ‘냉·난방이 겸비된 음압컨테이너’로 새롭게 변경 설치해 운영한다고 24일 밝혔다.

고창군 보건소 입구에 설치된 컨테이너형 선별진료소는 가로 3m, 길이 10m, 높이 3m 규모로 역학조사실과 진료실, 검사채취실 2개, 의료진 탈의실, X-ray실로 구성돼 있다.

환자 진료공간에 음압시스템, 냉난방기, 컴퓨터, 검체보관 냉장고, 해파필터를 장착한 공기 정화기가 설치됐다.

특히 의료진과 환자의 상호 호출 및 통화가 가능한 음향시스템 등이 완비돼 있어 안전성이 더욱 강화됐다.

또 환기와 소독시간이 기존 텐트형에 비해 20분 이상 줄고, 폭염과 추위 등 날씨에 영향을 받지 않아 보건소 선별진료소를 방문하는 군민은 물론 의료진의 편의성이 한층 높아졌다.

최현숙 고창군 보건소장은 “인근 지역에서 확진 환자가 발생하면서 고창지역도 검사 건수가 가파르게 늘고 있다”며 “고창군을 코로나19로부터 청정지역으로 지켜내기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

