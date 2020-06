코스피, 기관 매수세에 1.6%대 강세

[아시아경제 이민지 기자] 코스피가 기관의 매수세에 강세를 보이고 있다.

24일 오후 2시 46분 코스피는 전 장보다 1.63%(34.80포인트) 오른 2166.04를 가리키고 있다. 이날 2145.93으로 장을 시작한 코스피는 1%대 상승세를 유지 중이다.

현재 시장에선 개인과 외국인이 각가 269억원, 1222억원어치 주식을 팔았다. 반면 기관은 1108억원어치 주식을 사들였다.

시가총액 상위종목 중에선 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 53,300 전일대비 1,900 등락률 +3.70% 거래량 21,611,323 전일가 51,400 2020.06.24 14:54 장중(20분지연) close 가 전 장보다 3.70% 오른 5만3300원에 거래됐다. SK하이닉스(2.85%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 820,000 전일대비 18,000 등락률 +2.24% 거래량 264,808 전일가 802,000 2020.06.24 14:54 장중(20분지연) close (2.12%), 네이버(0.36%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 319,000 전일대비 500 등락률 +0.16% 거래량 1,829,419 전일가 318,500 2020.06.24 14:54 장중(20분지연) close (0.31%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 517,000 전일대비 13,000 등락률 +2.58% 거래량 344,661 전일가 504,000 2020.06.24 14:54 장중(20분지연) close (2.58%)도 상승세를 유지 중이다.

코스닥지수는 같은 시각 전 장보다 0.86%(6.47포인트) 오른 759.06을 가리키고 있다. 이날 758.15로 개장한 이후 코스닥지수는 장중 761.70까지 올라 1.12% 상승하기도 했다.

코스닥시장에선 개인이 209억원, 외국인이 503억원어치 주식을 샀고 기관은 645억원어치 주식을 팔아치웠다.

시가총액 상위종목 중에선 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 113,300 전일대비 400 등락률 -0.35% 거래량 2,268,705 전일가 113,700 2020.06.24 14:54 장중(20분지연) close (-0.35%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 137,300 전일대비 2,300 등락률 -1.65% 거래량 890,425 전일가 139,600 2020.06.24 14:54 장중(20분지연) close (-1.58%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 296,900 전일대비 33,100 등락률 -10.03% 거래량 2,414,667 전일가 330,000 2020.06.24 14:54 장중(20분지연) close (-9.64%)은 내림세다. 반면 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 103,000 전일대비 200 등락률 +0.19% 거래량 557,599 전일가 102,800 2020.06.24 14:54 장중(20분지연) close (0.29%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 113,400 전일대비 3,400 등락률 +3.09% 거래량 1,552,475 전일가 110,000 2020.06.24 14:54 장중(20분지연) close (2.73%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 218,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 218,000 2020.06.24 00:00 장중(20분지연) close (0.41%), 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 62,700 전일대비 2,400 등락률 +3.98% 거래량 1,676,320 전일가 60,300 2020.06.24 14:54 장중(20분지연) close (3.81%)는 상승세다.

