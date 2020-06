[아시아경제 박지환 기자] 공공기관의 매출채권 대신 부실 부동산 등의 자산을 편입해 물의를 빚고 있는 옵티머스자산운용의 펀드 환매 연기가 계속되고 있다.

24일 금융투자업계에 따르면 옵티머스자산운용은 옵티머스크리에이터 15·16호 펀드의 만기를 앞두고 판매사인 NH투자증권에 만기 연장을 요청하는 공문을 보냈다. 두 펀드의 규모는 297억원이다.

이에 따라 NH투자증권 판매분 중 환매 중단 펀드 금액은 앞서 지난주 중단된 25·26호를 포함해 모두 약 680억원 규모로 증가했다.

옵티머스크리에이터 펀드는 자산의 95% 이상을 공공기관 매출채권으로 편입한다고 소개해 투자자들을 끌어 모았다. 하지만 실제 자산 편입은 공공기관 매출채권 대신 부실 부동산, 한계기업 등 편입한 것으로 나타났다.

현재 NH투자증권 등 판매사들은 옵티머스자산운용 임직원 등을 사기 등 혐의로 검찰에 고발한 상태다.

