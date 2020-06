진중권 "잡스런 범죄 저질러 놓고 기세등등…주제파악 해라" 최강욱에 '맹비난'

[아시아경제 강주희 인턴기자] 진중권 전 동양대 교수가 23일 최강욱 열린민주당 대표를 '피라미'라고 칭하며 맹비난을 이어갔다.

진 전 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "검찰개혁을 개인의 복수로 하나? (조국 전 법무부 장관 아들) 허위 인턴 증명 만들어준 거, 잘한 짓 아니다"라면서 "조국의 아들을 위해 못사는 집 아이의 기회를 빼앗는 파렴치한 행위"라며 강하게 비판했다.

이어 "멍석을 깔고 국민 앞에 석고대죄를 해도 시원찮을 판에 뭘 잘 했다고 기세등등하게 설치는지 당신같은 사람부터 개혁돼야 한다"고 지적했다.

그러면서 "그런 짓 한 사람이 가슴에 의원 배지 다는 문화가 적폐니 본인부터 (적폐)청산하라"면서 "그리고 재판, 일반 국민들처럼 좀 조신하게 받으라. 사법부가 당신들 전리품인가? 그거 워낙 너절하고 잡스런 범죄라, 유죄 나와도 형량 얼마 안 될 것이다. 호들갑 그만 떨라"고 일갈했다.

진 전 교수는 이어서 "검찰에서 당신 같은 피라미 하나 잡아서 뭐 하겠냐 영양가도 없는 거"라며 "본인이야 자기가 거물이라 생각하겠지만 검찰 입장에서 그냥 잡범이다. 주제파악하라"고 덧붙였다.

현재 최강욱 대표는 지난 2017년 조 전 장관의 아들이 자신의 로펌에서 인턴 활동을 했다는 허위 확인서를 작성해 대학원 입시에 활용하게 한 혐의로 기소됐다. 현재 1심 재판이 진행 중에 있다.

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr