동원몰, 유료 멤버십 서비스 ‘밴드플러스’ 론칭

[아시아경제 최신혜 기자] 동원F&B의 식품 전문 쇼핑몰 동원몰이 유료 멤버십 서비스 ‘밴드플러스’를 론칭했다고 24일 밝혔다.

밴드플러스는 연회비 3만원을 내고 가입한 회원에게 1년간 동원몰의 각종 할인 및 적립 혜택과 전용 이벤트 등을 제공하는 프리미엄 유료 멤버십 서비스다. 회원은 연회비 3만원을 적립금으로 즉시 지급받는 등 연회비 금액 이상의 풍성한 혜택을 통해 합리적인 소비가 가능하다.

가입 혜택으로는 ▲3만3000포인트 지급(연회비 3만원 페이백+3000원 웰컴쿠폰) ▲동원 제품 구입 시 5% 추가 할인 ▲밴드·쿨밴드 배송 시 1% 적립 ▲종합 건강기능식품 브랜드 GNC 전 상품 20% 이상 할인 ▲가입 첫 달 PREMIUM 등급 부여(밴드·쿨밴드 3000원 쿠폰 2장, 동원 제품 15% 할인 쿠폰 2장, 무료배송 쿠폰 제공) 등이 있다.

또한 밴드플러스 회원을 대상으로 동원의 신제품을 무료로 체험할 수 있는 ‘신제품 체험 이벤트’와 다양한 제품을 무료 배송하는 ‘나눔 이벤트’ 등 전용 이벤트를 마련했다.

동원몰은 밴드플러스 론칭 기념으로 6월 한 달간 신규 가입 고객에게 멤버십 기간을 3개월 추가 제공하며, 개인 소셜네트워크서비스(SNS)에 밴드플러스 론칭 소식을 공유하면 추첨을 통해 30명에게 적립금 1만원을 지급할 예정이다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr