[아시아경제 우수연 기자]조현범 한국타이어앤테크놀로지 사장(사진)이 대표이사직을 사임했다.

23일 한국타이어앤테크놀로지는 조 대표가 사임하고 이수일 단독 대표체제로 전환한다고 공시했다. 조 대표는 조양래 전 한국타이어 회장의 차남이자 이명박 전 대통령의 사위이기도 하다. 회사는 조 대표가 일신상의 이유로 2년여만에 대표이사직에서 물러난다고 밝혔다.

조 대표는 배임수재 및 업무상 횡령 등의 혐의로 기소돼 지난 4월 1심에서 징역 3년에 집행유예 4년, 추징금 6억1500만원을 선고받았다. 서울중앙지방법원은 "회사와 신임 관계를 저버린 채 우월한 지위를 이용해 납품업체로부터 장기간에 걸쳐 자금을 마련했고 수수 금액도 크다"며 양형의 이유를 밝힌 바 있다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr