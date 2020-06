한국석유공사, 울산동강병원과 의료서비스 협약 체결

해외 주재원과 원격 화상 의료상담도 … 울산 사회공헌 활동 함께 하기로

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국석유공사와 울산동강병원이 건강 증진과 진료 제공에 관한 업무 협약을 맺었다.

석유공사는 23일 본사에서 울산동강병원과 직원들의 건강 증진 및 진료편의 제공과 상호 공동발전을 도모하기 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 울산혁신도시 이전기관으로선 처음이다. 이날 협약식에는 석유공사 김경민 경영지원본부장과 권혁포 동강병원장이 참석했다.

이번 협약을 계기로 동강병원은 석유공사 임직원과 가족의 건강검진, 의료지원, 장례, 건강정보 제공 등을 지원하고, 석유공사는 동강병원에서 공사직원 건강검진을 실시하고, 동강병원과 함께 울산의 사회적 가치실현 활동에 적극 참여할 계획이다.

동강병원과 공사는 지난 11일 카자흐스탄, 이집트 등 해외주재원과 가족을 대상으로 코로나19 예방 및 관리 등을 위한 현지대처법을 설명하는 원격상담을 실시했다. 해외업무를 마치고 귀임하는 직원과 가족, 그리고 건강진단을 위해 귀국한 직원들이 보건당국이 정한 기간 동안 공사사택에서 자가격리할 수 있도록 조치하는 등 코로나19 예방에 힘을 쏟고 있다.

또한 코로나 방역물품 수급이 어려운 베트남, 싱가폴, 영국 해외 운영사업장에 마스크와 손세정제 등 기초 방역용품을 지원하는 등 코로나 확산방지를 위한 자체적 대응활동에도 발벗고 나서고 있다.

