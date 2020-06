[아시아경제 박지환 기자] 삼부토건 삼부토건 001470 | 코스피 증권정보 현재가 660 전일대비 5 등락률 -0.75% 거래량 385,388 전일가 665 2020.06.23 15:30 장마감 close 은 자회사 삼부르네상스에 165억원의 자금을 대여한다고 23일 공시했다.

이는 자기자본 대비 8.22%에 해당한다.

회사 측은 "천안구룡지구 삼부르네상스 공동주택 신축공사와 관련해 토지매입비 및 시행사 운영 등에 사용될 예정"이라고 밝혔다.

