[아시아경제 이기민 기자]유로존(유로화 사용 19개국)의 6월 합성 구매관리자지수(PMI) 예비치가 예상치를 웃돌았다.

23일(현지시간) 시장조사업체 IHS마킷에 따르면 유로존 6월 합성 PMI 예비치는 47.5로 집계됐다. 이는 블룸버그 전문가 예상치인 43.0을 상회한 수준이다.

유럽 내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산의 여파로 인해 지난 4월 유로존 합성 PMI가 13.6으로 사상 최저치를 기록한 바 있다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr