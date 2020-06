전춘성 진안군수, 기재부 방문 현안예산 확보 ‘총력전’

[아시아경제 호남취재본부 진안 오미경 기자] 전춘성 진안군수가 주요 현안사업의 국가예산 확보를 위해 23일 기재부를 방문했다.

전 군수는 이날 안도걸 기재부 예산 실장을 만나 지역 현안사업인 ‘진안군 비위생 매립 쓰레기 정비사업’과 ‘진안 노후 하수관로 정비사업’ 등에 대해 예비타당성 조사의 통과 당위성을 설명했다.

진안군 비위생 매립쓰레기 정비사업은 최근 환경성영향조사를 통해 미이적 쓰레기의 처리문제로 매립장 주변마을 주민들과 갈등을 빚고 있어, 국비확보를 통한 현안문제 해결이 절실하다는 판단에서다.

특히 용담호 인근 진안 공공 하수처리장의 경우 노후관로로 인한 불명수 과대유입이 발생해 녹조발생 억제 및 수질보전을 위해 대규모 하수관로 정비를 위해 국비확보가 필요한 상황이다.

완주 소양~진안 부귀 도로시설 개량공사 등은 오랜 진안군 숙원사업으로 기재부 일괄 예비타당성 평가 시 반드시 통과될 수 있도록 건의하는 등 지역 현안사업 예산이 정부안 예산에 필수 반영될 수 있도록 적극 요청했다고 군은 밝혔다.

전 군수는 “열악한 재정여건 속에서 군정 주요 현안사업의 차질 없는 추진을 위해 국비확보가 가장 중요하다”며 “정부 예산편성이 마무리될 때까지 국회의원, 중앙부처 관계자등 인적 네트워크를 적극 활용해 나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 오미경 기자 mk995566@asiae.co.kr