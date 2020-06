대구수목원, 제2출입문에 목재데크 산책로 … "주민숙원사업 해결"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구수목원은 지난달 28일 제2출입문 개선공사를 완공해 그동안 지속적으로 제기돼 온 주민숙원사업을 해결했다고 23일 밝혔다.

대구수목원 제2출입문은 지난 2018년 4월에 5000여 세대인 대곡2지구 대규모 아파트 조성사업이 완료된 후 하루 평균 1500여 명이나 드나드는 시민들의 주요 출입문이다.

대곡2지구 개발사업 이전 이곳 출입문에는 주변 삼필산 숲길 이용객들에게 편의를 제공하기 위해 목재 계단이 설치돼 있었으나, 휠체어와 유모차가 출입할 수 없는 구조로 인해 주민들의 불만을 사왔다.

이에 따라 제2출입구 경사로 설치공사에 필요한 예산과 관련해 인근 주민들이 2020년 대구시 주민참여예산으로 제안하고, 대구수목원은 사업의 필요성과 적정 공사비를 산출해 주민참여예산위원들의 적극적인 협조를 받아냈다.

민관이 협력해 주민숙원사업을 해결한 모범사례로 꼽히는 대구수목원 제2출입문은 목재계단과 완만한 목재데크 산책로(127m)를 갖춰 유모차와 전동차 통행이 가능한 곳으로 변모했다.

이천식 대구시 수목원관리사무소장은 "앞으로도 시민들과 많은 소통을 통해 이용에 불편한 사항들을 지속적으로 개선해 나가겠다"고 전했다.

