[아시아경제 이민우 기자] 알톤스포츠 알톤스포츠 123750 | 코스닥 증권정보 현재가 3,780 전일대비 5 등락률 +0.13% 거래량 81,821 전일가 3,775 2020.06.22 15:30 장중(20분지연) close 는 서울시설공단과 22억원 규모의 '2020년 서울형 공공자전거 공급계약'을 체결했다고 23일 밝혔다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr