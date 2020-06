코이카-한국청소년활동진흥원, 청소년 세계시민교육 사업협력 MOU 체결

[아시아경제 임철영 기자] 코이카(KOICA·한국국제협력단)가 한국청소년활동진흥원(KYWA)과 국내 청소년 대상 세계시민교육 사업 협력을 위한 업무협조약정(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 약정에 따라 코이카는 5P(사람, 평화, 번영, 환경, 파트너십)를 주제로 한 다양한 체험형 활동으로 구성된 초·중·고 대상 20개 교육과정을 제공하고, 3개 국립청소년수련원(고흥, 천안, 평창) 내 세계시민교육 전시관 설치를 지원할 계획이다. 코이카는 KYWA 내부직원 및 청소년 지도자를 대상으로 온·오프라인 세계시민교육 강사양성과정 및 다양한 세계시민교육 교재도 제공한다.

KYWA는 코이카의 지원으로 육성된 강사들과 청소년을 대상으로 세계시민교육을 실시할 계획이다. 전국 5개 국립청소년수련원(고흥, 김제, 영덕, 천안, 평창)을 포함한 다양한 산하 청소년 수련시설을 통해 교육 프로그램을 확산해갈 예정이다.

코이카와 KYWA는 선제적으로 지난 10일부터 12일, 17일부터 19일 간 천안 및 평창 국립청소년수련원에서 전국 5개 국립청소년수련원 직원을 포함한 KYWA 내부직원 80여명에 대한 세계시민교육을 실시하였으며, 7~8월 중에는 전국 청소년 지도자 60여명에 대한 세계시민교육 강사 교육을 실시할 계획이다. 3개 국립청소년수련원(고흥, 천안, 평창) 내 세계시민교육전시관 설치는 11월 경 추진될 예정이다.

코이카는 우리 국민들을 대상으로 국제개발협력 이해증진 교육을 실시해 왔으며, 특히 청소년에 대해서는 한국 및 국제사회의 국제개발협력 이해증진과 세계시민의식 제고를 위한 교육을 실시해 왔다. 청소년 교육에 있어 전문성과 넓은 네트워크 및 인프라를 가지고 있는 KYWA와의 협력을 통해 더 많은 청소년들에게 효과적으로 세계시민교육을 확산할 수 있을 전망이다.

이미경 코이카 이사장은 “코로나19 사태로 세계적인 연대와 협력의 정신을 함양하는 세계시민교육의 중요성이 더 강조되고 있다”며 “이번 MOU를 계기로 코이카가 세계시민교육 분야에서, KYWA가 청소년 교육 분야에서 쌓아온 전문성이 만나 시너지를 창출하고, 우리 청소년들이 책임 있는 지구촌 공동체 일원으로 성장할 수 있도록 기여하길 바란다”고 말했다.

