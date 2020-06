23일 서울 종로구 서울시교육청 앞에서 영훈-대원 국제중 학부모협의회 소속 관계자들이 영훈-대원 국제중 폐지 반대를 촉구하는 피켓시위를 하고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.