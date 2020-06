진도군, 농산물 직거래 홍보 위해 팜파티 개최

홍감자 캐기 등 유기농 농산물 수확 체험

[아시아경제 호남취재본부 김 현 기자] 전남 진도군은 최근 도시 소비자 40여 명을 초청, 농산물 직거래 팜파티 행사를 개최했다고 23일 밝혔다.

‘홍감자 구출 대작전’이라는 주제로 군내면 송산리에 있는 진도 농부 농장에서 열린 행사는 홍감자 수확 체험, 레인보우 비빔밥 만들기, 홍감자 샐러드 등으로 진행됐다.

진도 농부 농장은 홍감자, 고추, 배추 등 제철 유기농 농산물을 소비자가 안심하고 먹을 수 있게 재배하고 있다.

특히 직접 재배한 농산물을 이용해 참기름, 들기름, 고춧가루 등을 생산해 온·오프라인에서 판매하고 있다.

이날 행사에 참여한 참가자들은 “현장에서 눈으로 보고 아이들과 직접 수확 체험을 해보니 농산물에 믿음이 간다”고 말했다.

진도군 농업기술센터 관계자는 “도시 소비자들을 초청하는 체험 행사를 해 진도군 농산물의 신뢰가 상승하고, 생산자들에게 자연스럽게 홍보할 수 있는 다양한 행사를 지속해서 추진할 계획이다”고 말했다.

