노동계 '하투' 본격화…코로나19 여파 강력투쟁 예고

[아시아경제 송승윤 기자] 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 산하 노조들이 공공 부문 비정규직 처우 개선과 차별 해소 등을 요구하며 '하투(노동계 하반기 투쟁)'를 본격화하는 모양새다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 유례없는 경제 위기가 닥친 상황이라 노동계도 투쟁을 자제하는 분위기였으나 하반기 투쟁을 계기로 임단협 등 산적한 과제를 둘러싼 노사 갈등이 폭발할 가능성도 있다.

전국교육공무직본부는 23일 오전 정부서울청사 앞에서 전국학교비정규직연대회의와 함께 교육공무직원의 근무 조건과 처우를 개선하라는 요구를 담은 내용의 기자회견을 개최하고 본격적인 임금 교섭 투쟁에 나선다고 밝혔다. 공무직은 정부부처나 공공기관에서 채용한 무기계약직 신분의 노동자다.

교육공무직본부 관계자는 "공무직위원회가 발족됐지만 여전히 공공 부문 비정규직 처우나 노동 조건 등은 분야별로 차이가 많이 나는 상황"이라며 "코로나19로 여러 경제적 어려움이 있는 것은 모르는 바 아니지만 복리후생성 임금만큼은 정규직과 동일한 기준으로 받을 수 있도록 투쟁을 이어갈 계획"이라고 밝혔다. 본부는 지난 1일 교육당국에 교섭 요구를 한 상태다. 이르면 다음 달 초 본격적 교섭이 시작될 전망이다.

전국건설노조는 24일 중대재해기업처벌법, 건설안전특별법 등 10대 요구 쟁취를 위한 건설노동자 총파업 집중 선전전 발대식을 연다. 노조는 이날 발대식에서 이천 물류창고 화재 사고 등 건설 현장에서 반복되는 안전 문제를 해결하라는 요구를 전달하고 전국노동자대회가 열리는 다음 달 4일부터 총파업에 나서기로 했다.

민주노총은 이날 서울 광화문광장에서 비정규직 철폐, 최저임금 인상, 재벌 체제 전환 등을 요구하는 전국노동자대회를 개최한다.

