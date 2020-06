김태년 “통합당 오늘까지 상임위원장 명단 제출하라…필요 절차 돌입할 것”

[아시아경제 전진영 기자] 김태년 더불어민주당 원내대표가 원 구성 지연과 관련, 미래통합당에 “오늘(23일)까지 상임위원장 명단을 제출하라”면서 “민주당은 (지연 시) 필요한 절차에 즉시 돌입하겠다”고 밝혔다.

김 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 “국민의 고통을 외면하고 국민을 지치게 하는 통합당의 시간끌기를 더 지켜볼 수 없다”며 이같이 말했다.

그는 “국회 정상화와 추경처리는 더 이상 미룰 수 없는 과제”라면서 “민주당은 양보할 만큼 양보했고 기다릴 만큼 기다렸다. 망부석도 아니고 얼마나 더 기다려야 하느냐”며 통합당의 동참을 촉구했다.

통합당의 국회 보이콧과 관련해선 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)와 안보위기의 비상상황에도 등원하지 않는 것이 이해가 가지 않는다”며 “왜 정치를 하는지 목적이 보이지 않는다. 당리당략을 위해 국민의 고통을 외면하고 있다”고 비판했다.

그러면서 “이제 국가비상상황에 대응하기 위해 집권당으로 선택하고 결정하겠다. 그리고 그 결정에 책임지겠다”며 “6월 추가경정예산(추경)을 마무리하기 위해 필요한 절차에 즉시 돌입하겠다”고 강조했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr