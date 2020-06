日언론 "수출규제 되레 일본기업에 역풍됐다" 진단

[아시아경제 권재희 기자] 지난해 일본 정부가 징용판결에 대한 사실상의 보복 조치로 한국에 대한 수출 규제를 가한 것이 결국 일본 기업들에게 직격탄이 됐다고 23일 도쿄신문이 보도했다.

'타격은 일본기업에'라는 제목의 칼럼에서 도쿄신문은 한국에 대한 수출규제가 "오히려 일본 기업에 부정적 영향을 미쳤다"고 평가했다.

신문은 "공급 불확실성이 높아져 한국 경제가 큰 타격을 입는다는 우려도 있었지만, 업계 세계 최대인 삼성전자를 비롯해 반도체 생산에 지장이 생기지 않았다"고 진단했다.

오히려 한국 기업이 수출 규제 강화에 대응해 부품 및 소재 등에서 일본 의존도를 줄이고, 주요 3품목은 물론 그 밖의 다른 소재들까지 일본 외 국가로부터 공급을 받는 등 독립 및 수급다양화에 나서면서 수출 규제가 역으로 일본 기업에 악영향을 미쳤다고 분석했다.

또 일본신문은 수출규제 강화를 계기로 한국에서 일본 제품 불매 운동이 장기화하면서 닛산자동차, 패션브랜드 지유(GU) 등이 한국 철수를 결정하게 됐다고 언급했다.

이어 "일본 정부 대응의 가장 큰 문제는 수출관리를 강화한 배경에 전 징용피해자 소송이 있다는 점"이라며 "한국 정부의 대응을 촉구하려고 한 의도는 이해하지만, '급소'를 찌르는 방식이 올바른 것이었나 하는데는 의문이 남는다"고 했다.

