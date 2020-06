중진공, 벤처강국 4자간 업무협약…"스케일업 촉진"

[아시아경제 김대섭 기자] 중소벤처기업진흥공단은 벤처 4대 강국 생태계 조성을 위한 4자간 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다.

이날 협약식에는 기술보증기금, 한국벤처투자, 벤처캐피탈협회가 참여했다. 중진공은 이들 기관과 ▲벤처기업·예비유니콘 유망 기업 발굴 및 상호추천 ▲융자, 보증, 공동투자, 해외진출 등 분야별 연계지원 ▲투자유치 이력이 없는 유망 스타트업의 창업지원 연계투자 등에 적극 협력하기로 했다.

중진공은 각 기관에서 추천한 벤처기업과 예비유니콘기업에 대해 기업진단, 정책자금, 해외진출, 수출마케팅 사업을 연계 지원한다.

또 한국벤처투자로부터 사업경쟁력을 인정받아 초기 투자를 받은 혁신 스타트업을 대상으로 투융자복합금융(성장공유형대출)을 매칭투자해 기업의 스케일업을 촉진할 계획이다.

김학도 중진공 이사장은 "이번 업무협약을 계기로 각 분야 전문기관과 공유와 협력을 강화하고 이어달리기 형태의 연계지원을 통해 한국 유니콘기업이 보다 효율적으로 성장할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

