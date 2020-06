실리콘웍스, 신규 수시채용 진행…반도체 인력 강화

연구개발직 등 50여명 규모

다음달 6일까지 지원 가능

[아시아경제 이동우 기자] LG계열 시스템반도체 팹리스(반도체 설계기업) 기업 실리콘웍스가 신규 채용에 나선다.

실리콘웍스는 연구개발직 및 일반사무직 분야의 학사·석사·박사 등 총 50여명 규모를 수시 채용 한다고 23일 밝혔다.

직무 분야는 ▲반도체 설계 ▲생산기술 ▲SCM(공급망관리) ▲품질관리 ▲경영기획 ▲상품기획 등이다. 입사 지원은 이달 23일 오후 2시부터 다음달 6일까지다. LG그룹 통합 채용 포털 사이트인 LG커리어스를 통해 지원 가능하다.

학사 및 석사를 대상으로 진행하는 채용 연계형 인턴십 과정은 서류전형, 인적성검사, 1차 면접을 통과한 지원자에 한해 8월~9월 2주에서 6주간 진행한다. 2차 면접을 거쳐 9월 중 최종 입사자를 선발할 예정이다.

LG그룹이 최근 연중 상시 선발체계로 인재 선발 방식으로 전환한 가운데 실리콘웍스 또한 향후 채용에서 현장 직무 중심의 필요 인재를 사업과 경영환경을 고려해 적시에 확보해 나간다는 방침이다.

실리콘웍스 손보익 대표이사는 “정부에서도 핵심 미래 신사업으로 육성하고 있는 시스템반도체 분야의 국내 1위 팹리스 기업인 우리 회사에 많은 젊은이들이 지원하기를 기대한다”고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr