문규영 회장 "코로나19 극복"…'스테이스트롱' 캠페인 동참

[아시아경제 김대섭 기자] 아주그룹은 문규영 회장이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복을 위한 '스테이스트롱' 캠페인에 동참했다고 23이 밝혔다.

스테이스트롱 캠페인은 두 손을 모아 기도하는 그림에 비누거품으로 손을 씻는 로고와 함께 'Stay Strong'이란 문구를 적어 개인위생 준수로 코로나19 사태를 이겨내자는 의미를 담고 있다. 지난 3월 외교부에서 캠페인이 시작됐다.

문규영 아주그룹 회장은 김영훈 고려대학원의료원 원장의 지목을 받아 캠페인에 동참했다. 문규영 회장은 캠페인 다음 주자로 이강호 PMG 회장, 조현정 비트컴퓨터 회장을 지목했다.

문 회장은 "코로나19로 어려움을 겪고 있는 모든 이들에게 함께하면 반드시 극복할 수 있다는 희망의 메시지를 전하기 위해 캠페인에 동참했다"고 말했다.

