롯데호텔 디지털 매거진 ‘LHM’, 인스타그램 오픈 이벤트 실시

[아시아경제 이승진 기자] 롯데호텔의 디지털 매거진 ‘LHM(롯데호텔앤리조트 매거진)’이 인스타그램 계정 오픈을 기념해 ‘팔로잉 LHM’ 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다.

LHM 인스타그램은 LHM의 공식 소셜네트워크서비스(SNS) 채널로 지난 2일 오픈했다. 콘텐츠는 글로벌 고객들을 위해 한국어와 영어로 제작되며, 매주 화요일과 금요일에 업로드 된다.

이번 오픈 이벤트는 7월 7일까지 진행한다. 참여 방법은 LHM 인스타그램을 팔로우 하고, 게시물 ‘좋아요’를 누른 다음 댓글로 오픈 축하 메시지를 남기면 된다.

이벤트 당첨자에게는 롯데호텔 서울과 롯데호텔 월드의 뷔페 레스토랑 ‘라세느 식사권 2인’(2명), 시그니엘의 시그니처 향을 담은 ‘시그니엘 서울 디퓨저’(2명), 모바일 ‘커피쿠폰 1만원’(20명)이 제공된다.

한편, 지난해 1월 새롭게 선보인 LHM은 매달 전 세계의 다양한 여행지와 문화, 먹거리 등에 대한 콘텐츠를 게재한다. 지난해에는 ‘비즈니스계 오스카상’이라고 불리는 제16회 국제비즈니스대상(IBA) 웹사이트 부문에서 ‘고품격 여행 정보 매거진’이라는 호평을 들으며 최고 등급인 금상을 수상한 바 있다.

