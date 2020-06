[오늘날씨] 무더운 여름 날씨 지속…"체감 온도 33도 이상"

[아시아경제 임주형 인턴기자] 오늘(23일)은 무더운 여름 날씨가 지속된다.

22일 기상청은 "내일(23일)은 동해상에 위치한 고기압의 영향을 받겠다"며 "낮까지 전국이 맑은 날씨를 보이다가 오후부터 고기압 가장자리에 들면서 구름이 많아질 것으로 보인다"고 밝혔다.

23일 아침 최저기온은 △서울 22도 △대전 21도 △대구 20도 △전주 20도 △광주 20도 △부산 19도 △춘천 21도 △강릉 22도 △제주 21도 등으로 예상된다.

이날 낮 최고기온은 △서울 31도 △대전 31도 △대구 33도 △전주 33도 △광주 30도 △부산 27도 △춘천 33도 △강릉 28도 △제주 28도 등이다.

미세먼지 농도는 전국에서 '좋음'~'보통' 수준으로 예상된다.

한편 기상청은 "폭염특보가 발효된 일부 중부 내륙과 전북 내륙, 경북 내륙은 이날까지 체감 온도가 33도 이상으로 매우 덥겠다"며 "그 밖의 내륙에도 31도 이상 올라 덥겠으니 건강관리에 유의하길 바란다"고 당부했다.

임주형 인턴기자 skepped@asiae.co.kr