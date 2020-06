[아시아경제 이현주 기자] 덕성여자대학교는 안병우 덕성학원 이사장(가운데)이 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복을 위해 애쓰고 있는 의료진들을 응원하기 위한 '덕분에 챌린지'에 동참했다고 22일 밝혔다. 연규홍 한신대학교 총장으로부터 지목 받은 안 이사장은 "올해 창학 100주년을 맞았지만 코로나19로 기념 행사에 어려움을 겪고 있어 구성원의 아쉬움이 크다"며 "덕성학원도 코로나19 극복을 위해 함께 노력하겠다"고 말했다. 안 이사장은 다음 참여자로 김영숙 덕성여대 총동창회장, 이기호 쉬즈메디병원장, 이신철 아시아평화와역사연구소장을 지목했다.

