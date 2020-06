[아시아경제 유현석 기자] 이큐셀 이큐셀 160600 | 코스닥 증권정보 현재가 310 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 310 2020.06.22 15:30 장마감 close 은 이아이디 이아이디 093230 | 코스피 증권정보 현재가 239 전일대비 11 등락률 +4.82% 거래량 10,567,675 전일가 228 2020.06.22 15:30 장마감 close 를 대상으로 75억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 22일 공시했다.

목적은 재무구조 개선 및 운영자금 조달이다. 발행 대상자는 이아이디다. 이번 증자를 통해 최대주주는 에코비엠투자조합제1호에서 이아이디로 변경될 예정이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr