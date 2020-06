창원시, 지방자치분권협의회 정기회의 개최

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원시 지방자치분권협의회는 자치분권협의회 위원 및 관계공무원 등 20명이 참석한 가운데 창원시 자치분권 활성화 사업 추진 및 정책논의 등을 위한 정기회의를 개최했다고 22일 밝혔다.

이번 회의는 2020년도 상반기 창원시 자치분권 추진사항 및 관련 정부동향 보고, 하반기 주요사업 논의 순으로 진행됐다.

특히 협의회는 제21대 국회 제출을 앞두고 있는 지방자치법 전부개정안의 진행사항과 법안 통과를 위한 협의회 차원의 실천 방안에 대해서 논의했으며, 내년 1월 시행하는 지방일괄이양법 제정 성과와 2차, 3차 이양법 추진 필요성에 대해서도 의견을 나눴다.

또한 행정안전부가 제21대 국회 즉시 재추진 법안으로 정해 입법을 추진하고 있는 지방자치법 전부개정안을 통한 ‘창원특례시 추진’을 위해 지역 정치인들의 적극적인 협력과 참여가 있어야 함을 강조했으며, 반드시 제21대 국회에서 조기에 통과될 수 있도록 힘을 모아나가자고 결의했다.

최충경 지방자치분권협의회 위원장은 “우리 위원들의 활동 분야가 다양한 만큼 위원들의 자리에서 창원시 자치분권 활성화에 힘이 될 수 있도록 하반기에도 적극적인 활동을 펼치겠다”고 말했다.

