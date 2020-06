"수영할래?" 친구 말에 술 먹다 아라뱃길로 뛰어든 20대男 '중태'

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 수영을 해보자는 친구의 권유로 술을 마시다가 인천 경인아라뱃길 수로에 뛰어든 20대 남성이 중태에 빠졌다.

22일 인천 서부경찰서 등에 따르면 이날 오전 1시11분께 인천시 서구 시천동 아라뱃길에서 A(26) 씨와 B(26) 씨 등 2명이 수로에 빠진 것을 친구 C(26) 씨가 발견하고 119에 신고했다.

소방 구조대는 수중수색을 통해 A 씨를 구조한 뒤 인근 병원으로 옮겼다. 구조 당시 A 씨는 심정지 상태였지만 병원에서 심장박동을 회복했다가 현재는 중태다.

경찰 조사 결과 A 씨는 "수영을 해보자"라며 친구 B 씨 등 친구 2명의 제안으로 수로에 뛰어들었다가 사고를 당한 것으로 밝혀졌다. B 씨는 스스로 물 밖으로 나왔으며 나머지 C 씨는 수로에 들어가지 않은 것으로 확인됐다.

경찰은 목격자 진술 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있으며, B 씨에게 과실치사 혐의 등을 적용해 수사할 방침이다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr