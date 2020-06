코스피 하락 출발에도 2130선 유지…코스닥은 상승세

[아시아경제 금보령 기자] 22일 장 초반 코스피 지수는 전장 대비 하락세로 2130선을 유지하고 있다.

이날 오전 9시20분 코스피 지수는 전거래일과 비교해 4.18포인트(0.2%) 하락한 2137.14를 보였다.

코스피는 전장보다 14.94포인트(0.7%) 내린 2126.38로 출발해 하락 폭을 줄여나가고 있다.

유가증권시장에서 개인과 외국인은 각각 1162억원, 58억원을 순매수했다. 반면 기관은 1225억원을 순매도했다.

업종별로 보면 비금속광물(1.25%), 건설업(2.32%) 등이 상승했고, 전기·전자(1.25%), 섬유·의복(1.59%) 등이 하락했다.

시가총액 10위 기업 가운데 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 263,500 전일대비 14,000 등락률 +5.61% 거래량 430,109 전일가 249,500 2020.06.22 09:32 장중(20분지연) close (4.61%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 298,500 전일대비 7,000 등락률 +2.40% 거래량 300,948 전일가 291,500 2020.06.22 09:32 장중(20분지연) close (1.2%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 273,500 전일대비 10,000 등락률 +3.80% 거래량 625,006 전일가 263,500 2020.06.22 09:32 장중(20분지연) close (2.85%) 등이 올랐고, 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 52,000 전일대비 900 등락률 -1.70% 거래량 2,539,500 전일가 52,900 2020.06.22 09:32 장중(20분지연) close (1.51%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 84,600 전일대비 800 등락률 -0.94% 거래량 409,637 전일가 85,400 2020.06.22 09:32 장중(20분지연) close (0.82%), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 117,500 전일대비 2,500 등락률 -2.08% 거래량 108,404 전일가 120,000 2020.06.22 09:32 장중(20분지연) close (1.67%) 등이 내렸다.

같은 시각 코스피와 달리 코스닥은 전일 대비 5.44포인트(0.73%) 상승한 747.47이었다.

코스닥은 전장과 비교해 0.95포인트(0.13%) 오른 742.98로 개장한 뒤 장 초반 하락하는 모습을 보이기도 했으나 다시 상승세를 이어가고 있다.

코스닥 시장에서 개인과 외국인은 각각 294억원, 22억원을 순매수했으나, 기관은 294억원을 순매도했다.

업종을 나눴을 때 음식료·담배(2.19%), 제약(1.5%), 소프트웨어(0.96%) 등은 올랐지만 방송서비스(1.4%), 출판·매체복제(1.52%) 등은 내렸다.

시총 상위 기업 중 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 127,800 전일대비 1,700 등락률 -1.31% 거래량 105,015 전일가 129,500 2020.06.22 09:32 장중(20분지연) close (1%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 207,700 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 207,700 2020.06.22 00:00 장중(20분지연) close (1.78%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 111,100 전일대비 1,200 등락률 -1.07% 거래량 8,081 전일가 112,300 2020.06.22 09:32 장중(20분지연) close (1.07%) 등은 하락했다. 이와 달리 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 108,900 전일대비 2,500 등락률 +2.35% 거래량 642,188 전일가 106,400 2020.06.22 09:32 장중(20분지연) close (1.5%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 281,400 전일대비 14,400 등락률 +5.39% 거래량 116,702 전일가 267,000 2020.06.22 09:32 장중(20분지연) close (3.71%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 111,500 전일대비 9,200 등락률 +8.99% 거래량 1,544,738 전일가 102,300 2020.06.22 09:32 장중(20분지연) close (10.65%), 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 100,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 100,000 2020.06.22 00:00 장중(20분지연) close (3%) 등은 상승했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr