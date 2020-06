"코로나 충격 언제까지"…이달 1~20일 수출 7.5% 감소(상보)

관세청, 22일 수출입 현황 발표

일평균수출액, 전년비 16.2% 감소



[아시아경제 김보경 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파에 따른 수출 부진이 계속되면서 이달 1~20일 수출액이 전년 동기 대비 7.5% 감소했다.

22일 관세청이 발표한 수출입 현황에 따르면 6월 1~20일 수출액은 전년 동기 대비 7.5%(20억 4000만 달러) 감소한 250억 달러를 기록했다.

이 기간 조업일수는 총 16일로 지난해보다 1.5일 많았다. 조업일수를 고려한 일평균수출액은 15억 6000만 달러로 전년 대비 16.2%(3억 1000만 달러) 감소했다.

코로나19 사태 장기화로 우리 주력 상품인 자동차 수출 감소세가 계속되고, 미국·유럽연합(EU) 등 주요국 시장도 좀처럼 회복되지 않고 있다.

수출 품목별로 보면 반도체(2.6%), 선박(35.5%), 무선통신기기(10.9%) 등은 증가했지만, 승용차(-36.7%), 석유제품(-40.9%), 가전제품(-14.9%) 등은 감소했다.

국가별로는 중국(14.5%), 싱가포르(16.7%) 등은 증가한 반면, 미국(-10.0%), EU(-13.9%), 베트남(-8.0%), 일본(-16.0%), 중동(-19.0%) 등은 감소했다.

한편 이 기간 수입은 245억 달러로, 전년 동기 대비 12.0%(33억 6000만 달러) 감소했다.

수입 품목의 경우 반도체(1.0%), 반도체 제조용장비(113.1%), 정밀기기(4.1%) 등은 증가했지만, 원유(-63.3%), 가스(-19.2%), 무선통신기기(-13.8%) 등은 감소했다.

국가별로는 중국(0.7%), EU(10.2%), 대만(7.4%) 등은 증가한 반면, 미국(-6.2%), 일본(-7.3%), 중동(-50.6%), 베트남(-0.7%) 등은 감소했다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr