위메프오, KFC 주문하면 50% 페이백

23~26일 나흘 간 전국181개 KFC매장 전 메뉴 주문 시 50% 포인트 지급

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 배달·픽업 서비스 '위메프오'에서 23일부터 26일까지 'KFC 50% 페이백' 이벤트를 진행한다고 22일 밝혔다.

나흘 간 오전 11시부터 저녁 9시까지 전국 181개 KFC 매장에서 전 메뉴 주문 시 결제 금액의 50%를 위메프오 포인트로 돌려준다. 이벤트는 신용카드 및 유료포인트 '바로 결제' 주문으로만 참여 가능하다.

적립 받은 포인트는 위메프오 안에서 현금처럼 사용할 수 있으며, 배달·픽업뿐 아니라 여행, 뷰티, 레저 등 할인티켓 서비스에서도 이용 가능하다.

송민주 위메프 O2O실 팀장은 "KFC 전국매장 전 메뉴 가격의 반을 포인트로 돌려 받을 수 있는 특별한 이벤트를 준비했다"며 "이밖에도 최대 1만원 할인과 적립 등 매주 다양한 프로모션이 진행된다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr