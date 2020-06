[아시아경제 온라인이슈팀]

걸그룹 다이아 예빈이 신비로운 매력을 발산했다.

최근 예빈은 자신의 인스타그램에 "?????? ???????? ???????"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속 예빈은 금발로 염색한 머리를 틀어 올리고 천사같은 비주얼을 뽐내고 있다. 이에 팬들은 "소화시킬수 없는 머리스타일이 없어..." "언니 맨날 오르락 내리락 힘들겠다...천국부터 지상까지..."라며 큰 호응을 보냈다.

한편 다이아(DIA) 유닛의 6번째 미니앨범 ‘Flower 4 seasons’는 청량하고 소녀다운 감성이 돋보인 ‘그 길에서’ 프로듀싱을 맡았던 작곡가 이기용배와 다시 호흡을 맞추며 화제를 모으고 있는 타이틀곡 ‘감싸줄게요’를 포함해 멤버 주은과 예빈의 자작곡 ‘네게로(路)’, ‘아무도 몰래’ 등 다양한 수록곡과 ‘Daily’까지 수록했다.

