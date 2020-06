'사이코지만 괜찮아' 서예지, 김수현에게 돌직구 고백 "보고싶어서 왔다"(종합)

[아시아경제 김정호 기자] 서예지가 김수현이 이직한 병원을 방문해 궁금증을 자아냈다.

21일 방송된 tvN 토일드라마 '사이코지만 괜찮아' 2회에서 고문영(서예지 분)은 문강태(김수현 분)의 직장까지 찾아가는 모습이 전파를 탔다.

이날 문강태는 고문영에게 과거 알던 사람과 눈이 같다며 "좋아했어 내가"라고 말했다. 하지만 고문영이 "지금 나한테 수작 거는 거냐. 아름다운 추억 속 그녀가 나와 닮았다?"고 질문하자 "아름답다고 한 적 없다"고 답했다.

과거 어린 문강태는 어린 고문영에게 꽃다발을 주려 했지만 고문영은 나비를 찢으며 "이래도 내가 좋아?"라고 말했다.

고문영이 문상태를 위한 사인을 해주며 "다음에 또 봐"라고 말하자 문강태는 “그럴 리가”라고 대답했다.

고문영은 사인 메시지로 문상태를 출간 기념회에 초대하며 문강태와 재회를 바랐다. 문상태는 사인회를 기대했고, 문강태는 친구 조재수(강기둥 분)에게 문상태와 함께 출간기념회에 다녀와 달라고 부탁했다.

간호사 남주리(박규영 분)는 조재수를 찾아가 문강태의 안부를 물었다. 이에 문강태가 아르바이트하는 곳까지 찾아가 괜찮은 정신병원에 오라고 제안했다.

남주리는 모친과 사는 집에 빈 방도 있다고 말했지만 문강태는 남주리가 말하는 조건에 관심을 보이다가도 고향인 성진시에 병원이 있다는 말에 "거기는 안 간다"고 거절의 의사를 표현했다.

그와 함께 문상태 문강태 형제의 과거사가 공개됐다. 과거 어린 형제는 모친을 잃었고, 목격자인 문상태는 "나비가 죽였다"며 횡설수설했다. 어른들은 형제를 장애아동센터와 보육원으로 나눠 보내려 했고, 문강태는 형 문상태와 함께 도망쳤다.

조재수는 술에 만취해 잠드는 바람에 문강태의 전화를 받지 못했고, 문강태는 할 수 없이 형 문상태를 데리고 사인회를 방문했다. 문강태는 고문영과 마주치지 않으려 형 문상태를 뒤에서 지켜봤고, 문상태는 공룡옷을 입은 아이에게 관심을 보이다 아이 부모에게 머리채를 잡히고 비명을 질렀다. 고문영은 문상태의 머리채를 잡은 부모의 머리채를 잡아 응징했다.

고문영의 과한 대응이 모두를 놀라게 했고, 한 비평가는 입을 다무는 조건으로 출판사 대표 이상인(김주헌 분)에게 돈을 받은 걸로 모자라 고문영에게 제 비위를 맞추라 요구했다. 이에 고문영은 비평가가 스스로 계단에서 굴러 떨어지게 만들었고, 문강태는 고문영에게 나비포옹법을 알려줬다.

고문영은 그런 문강태에게 "네가 내 안전핀해라"고 말했지만 문강태는 "피하는 게 상책"이라며 고문영을 외면했다.

이에 고문영은 "피하는 게 아니라 도망치는 것"이라며 "겁쟁이"라 말했다. 고문영의 말에 문강태는 고향인 성진시를 피하지 않고 남주리의 제안을 받아들이기로 했다. 유승재(박진주 분)는 고문영에게 문강태의 뒷조사 자료를 보고했다.

고문영에게 머리채를 잡힌 부모가 영상을 편집해 퍼트리며 논란이 됐고, 그동안 고문영의 기행이 다시금 화제에 올라 출판사 대표 이상인이 패닉상태에 놓인 사이 고문영은 문강태를 찾아 성진시 괜찮은 정신병원으로 갔다. 문강태가 "여기는 왜?"라고 놀라면서 묻자 고문영은 "보고 싶어서 왔지"라고 말했다.

