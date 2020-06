E1, 태양광 발전 사업 진출

[아시아경제 박소연 기자] 액화석유가스(LPG) 기업 E1은 강원도 정선군 가사리 일대에 8MW(메가와트)급 태양광 발전단지를 준공했다고 21일 밝혔다.

E1 관계자는 "정선 발전 사업은 인허가 단계부터 사업 개발 전반에 걸쳐 E1이 직접 추진한 첫 MW급 신재생에너지 사업"이라고 설명했다.

E1은 지난 2018년 2월 충전소 부지를 활용한 90kW(킬로와트)급 소규모 태양광 발전소를 준공한 뒤 신재생민자발전사업(IPP)팀을 신설해 신재생에너지 사업 개발을 본격 추진해왔다.

정선 태양광 발전단지는 6만9166㎡ 부지에 준공됐으며 2900가구가 사용할 수 있는 전력을 생산할 예정이다. 21.2MWh(메가와트시) 규모의 에너지저장장치(ESS)도 연계 구축했다.

총사업비는 287억원이며 설계·시공·조달(EPC)은 LS일렉트릭에서 수행했고, 태양광 모듈은 에스에너지, 인버터·수배전반은 LS일렉트릭, 배터리는 삼성SDI 제품이 사용됐다.

E1 구자용 회장은 지난 19일 준공식에서 "지속 가능한 에너지 기업으로 도약하기 위해 첫발을 내딛는 뜻깊은 자리"라며 "친환경 에너지 공급자 역할을 확대해 나가겠다"고 말했다.

E1은 올 하반기 LPG 저장기지와 충전소 부지를 활용한 태양광 발전 사업을 확대하고 영월 풍력 발전 사업 착공에 들어갈 계획이다.

