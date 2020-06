[오늘날씨] 무더위 지속…서울 최고 35도

[아시아경제 박희은 인턴기자] 월요일인 22일은 대부분 내륙에서 낮 기온이 30도 이상, 서울은 최고기온이 35도까지 오르겠다.

21일 기상청은 "서해상에 위치한 고기압의 영향을 받아 전국이 대체로 맑아진다"고 전했다.

이어 "내륙을 중심으로 체감온도가 33도 이상 오르는 곳이 많아지면서 폭염특보가 확대 또는 강화될 가능성이 있다"고 예보하며 "서울, 경기도와 강원 영서, 충북 북부에는 낮 기온이 35도까지 오르는 곳이 많아 건강관리에 유의바란다"고 덧붙였다.

이날 아침 최저기온은 16~22도, 낮 최고기온은 26~35도로 예상된다.

지역별 아침 최저기온은 ▲서울 22도 ▲인천 21도 ▲춘천 20도 ▲강릉 22도 ▲대전 20도 ▲대구 18도 ▲부산 19도 ▲전주 20도 ▲광주 20도 ▲제주 20도로 예측된다.

낮 최고기온은 ▲서울 35도 ▲인천 30도 ▲춘천 35도 ▲강릉 31도 ▲대전 33도 ▲대구 34도 ▲부산 27도 ▲전주 33도 ▲광주 31도 ▲제주 28도다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'~'보통'으로 관측됐다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr