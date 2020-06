[주간HOT종목]엔씨소프트,100만원 가려나…모멘텀에 신고가 경신

[아시아경제 금보령 기자] 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 857,000 전일대비 25,000 등락률 +3.00% 거래량 99,988 전일가 832,000 2020.06.19 15:32 장마감 close 가 여러 가지 모멘텀 덕분에 우상향을 지속하면서 지난 17일 신고가를 경신했다.

21일 한국거래소에 따르면 지난 17일 엔씨소프트 주가는 88만8000원까지 치솟았다. 이에 52주 신고가를 갈아치웠다. 지난 15일부터 19일까지 한 주 동안 개인투자자는 엔씨소프트 주식 206억7600만원어치를 순매수했다.

엔씨소프트는 지난해 말 출시된 '리니지2M'을 통해 호조세를 나타내고 있다. 대신증권에 따르면 리니지2M의 회계상 일매출은 지난해 4분기 40억원이었고, 올해 1분기는 38억원이었다. 2분기에는 대규모 업데이트 진행을 앞두고 아이템 프로모션을 소폭 축소했기 때문에 일매출 28억원으로 줄어들겠지만, 오는 24일 공성전이 포함된 된 '크로니클Ⅲ:풍요의 시대'가 업데이트가 된다면 3분기에는 다시 일매출 32억원으로 증가할 전망이다.

리니지2M은 해외 출시를 앞두고 있다. 이민아 대신증권 연구원은 "올해 4분기에 대만 출시가 된다면 첫 분기 일매출은 5억원으로, 내년 3월 일본에 출시하면 일매출 10억원으로 가정한다"며 "이후 국내와 같이 안정적으로 매출 하향 안정화가 될 것으로 본다"고 설명했다.

엔씨소프트의 2분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망이다. 전분기 발생했던 리니지2M 흥행에 따른 인센티브가 제거되면서 영업이익률이 크게 개선될 것으로 예상된다. 현대차증권은 엔씨소프트의 2분기 실적을 연결 기준 매출액은 6505억원, 영업이익은 2751억원으로 추정하고 있다. 각각 전년 대비 58.3%, 112.6% 늘어난 수치다. 또한 하반기에는 신작 '블레이드앤 소울2' 출시도 남아 있다.

이 같은 모멘텀 덕분에 엔씨소프트 목표주가는 계속해서 오르는 추세다. 현대차증권은 목표주가 99만원을 제시했다. 대신증권은 목표주가를 기존 88만원에서 100만원으로 상향하기도 했다.

