울산 울주군, 다문화 가정 독서멘토링 운영

다문화 · 한국인 4가족씩 짝 이뤄 책읽기·독후감 서로 이해

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산 울주군 울주선바위도서관이 오는 7월부터 울주군건강가정·다문화가족지원센터와 힘을 합쳐 ‘다문화가정 독서멘토링’ 프로그램을 운영한다.

7월부터 11월까지 운영되는 ‘다문화 가정 독서 멘토링’은 5~7세 자녀를 둔 다문화 가정과 한국인 가정이 1대1로 짝을 이뤄 전문 강사의 지도로 함께 동화책을 읽고 독후 활동을 하며 상호 간 문화를 이해하도록 돕는 프로그램이다.

코로나19 감염 예방을 위해 회당 인원은 50%로 줄었으나 더 많은 사람에게 기회를 제공하기 위해 한 달마다 기수를 나누어, 별도로 모집한다.

운영기간은 7월~11월까지 9월을 제외하고 총 4개월이며, 월별로 4개 기수로 나누어 모집 및 운영한다.

신청기간은 1 · 2기는 6월 23일부터 6월 30일까지, 3 · 4기는 9월 22일부터 9월 29일이다. 신청대상은 5~7세 자녀를 둔 다문화 및 한국인 가족으로 한 기수당 다문화 4가족과 한국인 4가족이 참여할 수 있다.

신청방법은 울주선바위도서관으로 전화하거나, 울주통합도서관 홈페이지 온라인 수강신청을 통해 가능하다.

도서관 관계자는“한국인과 다문화인의 상호 문화 이해를 돕고 다문화가정의 독서 활성화를 위해 앞으로도 다양한 프로그램을 진행하겠다”고 말했다.

