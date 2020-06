손열음·클라라 주미 강 4년만에 선보이는 듀오 무대

·[아시아경제 박병희 기자] 피아니스트 손열음과 바이올리니스트 클라라 주미 강이 오는 9월4일 예술의전당 콘서트홀에서 4년만의 듀오 무대를 선보인다.

손열음과 클라라는 2012년 미국 카네기홀에서 듀오로서 첫 무대를 선보였다. 이후 2013년 국내에서 첫 번째 전국 투어를 했고 2016년 데카(DECCA) 레이블 듀오 앨범 발매를 기념해 두 번째 투어까지 환상적인 호흡을 보여주며 수많은 관객들을 열광시켰다.

손열음과 클라라가 호흡을 맞추기 시작한 것은 한국예술종합학교 재학 시절인 2004년이다. 손열음이 한예종 02학번, 클라라가 한예종 04학번으로 둘은 그 누구보다 긴 시간 연주를 함께 했을 정도로 각별한 선후배 사이다. 클라라는 이후 인디애나폴리스, 센다이, 서울 국제 콩쿠르 우승으로 그 실력을 증명했고 발레리 게르기예프, 유리 테미르카노프, 정명훈 등 저명한 지휘자의 지휘로 세계 유수의 오케스트라와 협연하며 유럽과 아시아를 주 무대로 활동 중이다. 2011년 제14회 차이콥스키 국제 피아노 콩쿠르에서 준우승을 차지한 손열음은 BBC 프롬스 데뷔 무대를 성황리에 마치는 등 돋보이는 국제 활동을 이어오고 있다. 또한 최연소 평창대관령음악제의 예술감독으로 활동 중이며 책도 출간하는 등 다방면에서 활발한 활동을 펼치고 있다.

손열음과 클라라는 4년 만의 듀오 무대에서 바이올린과 피아노의 매력을 모두 보여줄 수 있는 곡들로 프로그램을 직접 구성해 관객들을 만날 예정이다. 라벨의 '유작'이라는 부제로도 알려진 바이올린 소나타를 비롯해, 프로코피예프 바이올린과 피아노를 위한 다섯 개의 멜로디, 슈트라우스의 유일한 바이올린 소나타, 그리고 스트라빈스키 디베르티멘토를 연주할 예정이다. 이 중 프로코피예프와 슈트라우스의 곡은 지난 몇 차례 외국 무대에서 선보인 곡인만큼 두 연주자의 환상적인 호흡을 기대해볼만 한다.

손열음과 클라라는 오는 9월 서울 예술의전당 공연을 포함해 전국 7개 지역에서 투어 연주를 선보일 예정이다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr