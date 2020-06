이영심씨 별세. 김윤창(생명보험협회 홍보실장)씨 장모상. 20일 23시30분. 발인:22일 오전 9시. 빈소:전남 고흥종합병원 장례식장 제6분향소(3층) (061-830-3300)

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr