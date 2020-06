금감원, 제15회 금융공모전 개최…웹툰 등으로 범위 확대

[아시아경제 김효진 기자] 금융감독원은 금융 및 금융교육의 중요성에 대한 국민의 공감대를 확산하고 학교 등의 금융교육을 활성화하기 위해 제15회 금융공모전을 개최한다고 21일 밝혔다.

공모전에는 교육부와 전국 17개 시ㆍ도 교육청과 은행연합회ㆍ금융투자협회ㆍ생명보험협회ㆍ손해보험협회ㆍ여신금융협회ㆍ저축은행중앙회 등 6개 금융협회의 후원으로 진행된다.

공모 분야는 초ㆍ중ㆍ고교생을 대상으로 한 금융창작물, 대학생 금융콘테스트, 성인 금융콘테스트, 금융교육 우수프로그램(기관) 등 4개 부문이다.

금감원은 올해 공모전에서 공모전에 대한 관심과 수상작의 활용도를 제고하기 위해 성인 참여범위를 '체험수기'에서 UCCㆍPPTㆍ웹툰으로 확대하고 모든 공모분야에 웹툰을 추가했다.

공모 기간은 이달 22일부터 오는 9월25일까지다. 수상자는 10월 말에 발표할 예정이다. 4개 부문에서 총 175명(개인 152명, 단체 23개)에게 시상한다.

공모전에 관한 자세한 사항은 금감원 금융공모전 담당자나 금감원 금융교육 홈페이지(http://www.fss.or.kr/edu) 등에서 확인할 수 있다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr