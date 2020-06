박병석 국회의장 탄생시킨 서울시 정무부시장 위상?

박병석 국회의장 1999년 서울시 정무부시장 통해 정치인 길 걸어 국회의장까지...진성준·김원이 전 정무부시장 21대 국회 입성...은평구청장 출신 김우영 정무부시장 서울시 정무부시장 내정 향후 거취 주목

[아시아경제 박종일 기자] 서울시 정무부시장은 국회 진출 문이 될 것인가?

박원순 서울시장이 19일 김우영 대통령 직속 국가균형발전위원회 전략위원(전 민선 5·6기 은평구청장)을 내정하면서 서울시 정무부시장 위상에 다시금 관심이 모아지고 있다.

게다가 직전 김원이 전 정무부시장이 젊은 나에도 불구, 전남 목포에서 21대 국회의원에 출마, '정계 거물' 박지원 의원을 물리치는 저력을 보이며 서울시 정무부시장이 국회 진출 코스로 자리잡을 것으로 보인다.

김원이 국회의원은 서울시 정무부시장을 6개월이란 짧은 기간 역임하지 않았으면 박지원 의원을 상대하기 쉽지 않았을 것이다.

그러나 서울시 부시장 타이틀을 갖고 오래 떠난 고향 목포에서 금뱃지를 달 수 있었던 것이다.

게다가 이번 정무부시장으로 내정받은 김우영 은평구청장과 김원이 국회의원은 성균관대 운동권 동문으로 김 구청장이 민선 5기 은평구청장에 당선됐을 때 김 의원이 비서실장을 역임할 정도로 막연한 사이다.

서울시 정무부시장은 차관급 정무직 공무원으로 박 시장을 보필, 더불어민주당은 물론 서울시의회, 대언론관계 등 대외 업무를 총괄하는 자리다.

이 때문에 박 시장이 2011년 보궐선거로 서울시장에 취임한 이후 진성준·김원이 전 정무부시장 등 2명이 이번 21대 총선에서 국회에 입성하는 영광을 안았다.

특히 서울시 정무부시장 출신으로 21대 국회의장에 오른 6선의 박병석 의장이 가장 성공한 정치인으로 평가받고 있다.

박 의장은 1992년 대통령 선거 당시 중앙일보 차장으로 민주당을 출입했으나 김대중 대통령 후보가 낙선하는 바람에 회사내에서 입지가 어려웠다.

이후 박 의장은 절치부심 경제부장과 부국장 겸 산업부장 부국장을 마치고 언론계를 떠나 김대중 대통령이 집권한 이후 1999년 서울시 정무부시장에 임명되면서 정치인의 길을 걷게 됐다.

박 의장은 자신의 고향 대전 서구 갑에서 총선 출마한 이후 6선 국회의원으로 대한민국 의전 서열 2위인 국회의장에 당선됐다.

김우영 정무부시장 내정자는 8년간 은평구청장을 지내고 청와대 제도개혁비서관과 자치발전비서관을 지냈으나 이번 총선 후보 예비 경선에서 현역 의원인 강병원 후보에게 패배, 서울시 정무부시장을 통해 새로운 길을 모색할 것으로 보인다.

한편 박 시장은 김종욱 서울시의원을 정무부시장으로 발령, 서울시의원 직급을 차관급(?)으로 올려 한동안 회자 됐지만 다른 시의원들로부터 비판을 받았던 김 전 부시장은 자신의 정치적 고향인 구로구에서 국회 입성 꿈을 노리고 있으나 원내대표를 지낸 거물 이인영 의원 버티고 있어 여의치 않다.

또 서울시 여성가족정책실장으로 영입돼 김원이 전 정무부시장 후임이 된 문미란 현 정부부시장도 6개월만에 하차하게 돼 향후 거취가 주목된다.

