역대 9번째 디폴트 맞은 아르헨티나, 또 협상시한 연장

[아시아경제 권재희 기자] 역대 아홉 번째 채무불이행(디폴트) 상태를 맞은 아르헨티나의 채무 재조정 협상 시한이 또 연장됐다.

아르헨티나 정부는 19일(현지시간) 민간 채권자들과의 채무 재조정 협상 시한을 다음달 24일까지로 한 달 더 연장하겠다고 밝혔다.

지난 4월 아르헨티나 정부가 650억달러(약 79조원) 규모의 채무에 대해 재조정안을 채권단에 제시한 후 이번이 다섯 번째 시한 연장이다.

아르헨티나 정부는 채권 이자 지급일인 지난달 22일에 이자 지급을 하지 못하면서 역대 아홉 번째 디폴트를 맞았다. 이후 채권자들은 소송에 나서는 대신 협상을 이어가겠다고 밝혔지만 정부와 채권단 간 간극이 좁혀지지 못하며 협상 시한이 계속해서 늦춰지고 있는 상황이다.

당초 협상 시한은 19일까지로, 주요 채권단 3곳 중 2곳은 공동 성명을 내고 대화 지속 의지를 밝혔다. 하지만 최근 협상 내용과 관련해서는 아르헨티나 정부에 실망감을 드러냈다.

블룸버그통신에 따르면 이들은 "아르헨티나는 협상 성과에 장애물을 만들고 분열을 유발하려 했다"며 "양측이 합의에 근접한 시점에 아르헨티나가 협상테이블을 떠났다"고 비난했다.

반면 아르헨티나 정부는 "채권단의 요구가 감당할 수 없는 수준"이라고 주장하고 있다.

모건스탠리는 보고서를 통해 "보다 건설적인 발언들로 협상이 이어졌으면 더 좋았겠지만, 채무 재조정이 교착상태를 맞은건 이번이 처음이 아니다"며 "양측 모두 이정도 이견으로 협상을 깨서 좋을게 없다"고 밝혔다.

