휘발유 가격 4주 연속 ↑…전국 평균 1329.9원

[아시아경제 황윤주 기자] 전국 주유소 휘발유 가격이 4주 연속 상승했다.

20일 한국석유공사 유가정보서비스 오피넷에 따르면 이달 셋째 주 전국 주유소 주간 단위 휘발유 판매 가격은 1329.9원으로 지난주보다 24.3원 올랐다.

국내 휘발유 가격은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19), 국제유가 폭락 등 영향으로 1월부터 넉달 넘게 하락하다가 국제유가가 상승하며 5월 넷째 주부터 상승세를 나타내고 있다.

최저가 지역인 대구 휘발유 가격도 이번 주 1303.1원으로 올랐다. 상표별로 보면 가장 비싼 SK에너지 휘발유가 1340.2원, 가장 저렴한 알뜰주유소가 1287.4원이었다.

전국 경유 판매 가격도 지난주보다 22.7원 올라 1134.3원을 기록했다.

석유공사는 "국제유가는 미국의 원유재고 증가 등 하락요인과 사우디아라비아와 이라크의 공급물량 감소 전망 등 상승요인이 혼재하며 소폭 하락했다"고 설명했다.

