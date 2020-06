한국생활개선경남연합회, 살맛나는 ‘우리 쌀 소비촉진 행사’ 개최

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남농업기술원이 육성하는 한국 생활개선 경남연합회가 지역 농산물을 활용한 쌀 빵 레시피를 개발하고 보급하는 등 우리 쌀 우수성을 알리고 쌀 소비를 유도하기 위한 ‘우리 쌀 소비촉진 행사’를 개최했다고 19일 밝혔다.

이번 행사는 경남 거제시 숲 소리공원에서 개최됐으며, 일반 소비자를 대상으로 1000개의 우리 쌀 빵 나눔 행사를 진행하면서 건강하고 다양한 형태로 변화된 쌀의 모습을 소비자들에게 선보임으로써 큰 호응을 얻었다.

이번 행사에 앞서 경남도 임원과 시군 회장단 등 21명은 그동안 리미팜농촌교육농장에서 쌀 야채 피자, 당근 케이크 등 누구나 쉽게 따라 할 수 있고, 실생활에 적용 가능한 쌀 요리 레시피를 개발하고 실습하며 쌀 소비의식 함양과 함께 쌀 빵 가공능력을 개발했다.

공길여 한국 생활개선 경남연합회 회장은 “이번 행사를 통해 다양한 쌀 소비 방법에 대해 회원들, 소비자들과 함께 고민할 수 있는 뜻깊은 시간이었다”며 “쌀 소비 촉진을 위해 계속 노력하는 생활개선회가 되겠다”고 말했다.

