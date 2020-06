전북 체육회, 김승환 도교육감과 '간담회'

"학교 체육 발전을 위한 소통 강화"

19일 도체육회에 따르면 지난 18일 정강선 회장을 비롯 도내 14개 시·군 체육 회장이 김승환 도교육감과 간담회를 가졌다.

이 자리는 민선 체육회장 선거 이후 공식적인 첫 만남의 자리로, 학교체육 진흥 활성화 관련 논의 등이 이뤄졌다.

시·군 체육회장은 이날 김승환 도 교육감에게 학교 체육 시설 개방과 시·군 교육장배 대회 활성화, 지역 특성에 맞는 육성 종목 활성화 등을 건의한 것으로 전해졌다.

김 교육감은 의견을 충분히 수렴한 뒤 학교체육이 활성화될 수 있도록 노력하겠다고 화답했다.

이와 함께 시·군 체육회에서는 안전한 교육환경 조성을 위해 어린이보호구역(스쿨존) 안전운전 의무 등을 적극 알리고 협력키로 했다.

한편 전북체육회와 관내 14개 시·군 체육회는 지난 17일 첫 간담회를 시작으로 송하진 도지사와 전북 체육 발전을 위한 순회 간담회를 이어가고 있다.

