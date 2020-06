코스피, '2140선' 소폭 상승 마감

[아시아경제 박지환 기자] 19일 코스피가 소폭 상승세로 마감했다.

이날 코스피 지수는 전날보다 7.84포인트(0.37%) 오른 2141.32에 장을 마쳤다. 지수는 0.92% 오른 2153.09로 개장했으나 금세 상승폭을 반납하고 보합권을 오르 내렸다. 장 후반들면서 소폭 강세로 마무리했다.

투자자별로는 개인과 외국인이 1661억원, 507억원 순매수했다. 반면 기관은 2206억원 순매도했다.

시가총액 상위종목 중에는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 52,900 전일대비 600 등락률 +1.15% 거래량 17,474,059 전일가 52,300 2020.06.19 15:30 장마감 close (1.15%)와 네이버(0.81%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 291,500 전일대비 4,000 등락률 +1.39% 거래량 1,075,079 전일가 287,500 2020.06.19 15:30 장마감 close (1.39%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 512,000 전일대비 21,000 등락률 +4.28% 거래량 733,007 전일가 491,000 2020.06.19 15:30 장마감 close (4.28%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 385,000 전일대비 8,000 등락률 +2.12% 거래량 591,350 전일가 377,000 2020.06.19 15:30 장마감 close (2.12%) 등이 올랐다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 85,400 전일대비 800 등락률 -0.93% 거래량 3,204,725 전일가 86,200 2020.06.19 15:30 장마감 close (-0.93%)와 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 801,000 전일대비 9,000 등락률 -1.11% 거래량 348,037 전일가 810,000 2020.06.19 15:30 장마감 close (-1.11%), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 120,000 전일대비 1,500 등락률 -1.23% 거래량 769,758 전일가 121,500 2020.06.19 15:30 장마감 close (-1.23%) 등은 하락했다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 263,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 910,962 전일가 263,500 2020.06.19 15:30 장마감 close 와 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 100,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 871,539 전일가 100,000 2020.06.19 15:30 장마감 close 는 보합세를 보였다.

이날 코스닥 지수는 전날보다 4.70포인트(0.64%) 오른 742.03에 마감했다. 지수는 전장보다 0.82% 오른 743.35포인트로 출발 후 하락과 상승을 반복했다.

코스닥에서는 개인이 1543억원 순매수했고 외국인(-672억원)과 기관(-302억원)은 순매도했다.

시가총액 상위종목 중에는 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 106,400 전일대비 1,000 등락률 +0.95% 거래량 1,844,872 전일가 105,400 2020.06.19 15:30 장마감 close (0.95%)와 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 137,400 전일대비 1,000 등락률 +0.73% 거래량 1,197,865 전일가 136,400 2020.06.19 15:30 장마감 close (0.73%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 267,000 전일대비 7,000 등락률 +2.69% 거래량 451,861 전일가 260,000 2020.06.19 15:30 장마감 close (2.69%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 207,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 207,000 2020.06.19 15:30 장마감 close (0.34%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 129,500 전일대비 1,200 등락률 +0.94% 거래량 611,761 전일가 128,300 2020.06.19 15:30 장마감 close (0.94%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 112,300 전일대비 300 등락률 +0.27% 거래량 71,718 전일가 112,000 2020.06.19 15:30 장마감 close (0.27%), 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 87,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 87,500 2020.06.19 15:30 장마감 close (14.29%) 등이 상승했다. 반면 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 103,500 전일대비 400 등락률 -0.38% 거래량 692,604 전일가 103,900 2020.06.19 15:30 장마감 close (-0.38%)와 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 102,300 전일대비 4,600 등락률 -4.30% 거래량 1,095,854 전일가 106,900 2020.06.19 15:30 장마감 close (-4.30%), 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 60,000 전일대비 600 등락률 -0.99% 거래량 444,754 전일가 60,600 2020.06.19 15:30 장마감 close (-0.99%) 등은 내렸다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr