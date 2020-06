日 정부 "경기 하강 멈추는 중"…29개월만에 경기판단 상향조정

[아시아경제 권재희 기자] 일본 정부가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 여파에도 불구하고 29개월만에 경기 판단을 상향 조정했다.

19일 일본 내각부가 각의에 제출한 '월례경제보고'에서 "경기는 코로나19 영향에 의해 매우 엄중한 상황에 있지만, 하강을 멈추는 중"이라고 밝혔다.

일본 정부가 기조판단을 전월보다 상향 조정한 것은 2018년 1월에 이후 2년5개월만이다.

또 앞서 2개월 연속 기조판단에 등장했던 '악화'라는 표현이 이번에 삭제됐다.

올해 4월 보고서에서는 "경기가 코로나19 영향에 의해 급속하게 악화되고 있으며 매우 엄중한 상황에 있다"고 썼다.

일본 정부는 이번 달 보고서에서 향후 경기 상황에 대해 "감염 확산 방지책을 강구하면서 사회경제 활동의 수준을 단계적으로 끌어올리는 가운데 각종 정책 효과가 매우 엄중한 상황에도 불구하고 회복 쪽으로 향할 것으로 기대된다"고 전망했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr