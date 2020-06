리치웨이發 관련 확진 187명…"고령층 주의 필요"(상보)

[아시아경제 조현의 기자] 노인 건강용품 다단계 판매업체 '리치웨이' 관련 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 총 187명에 달하는 것으로 나타났다.

정은경 중앙방역대책본부 본부장은 19일 충북 오송 질병관리본부에서 열린 정례 브리핑에서 "격리 중이던 접촉자 7명이 추가 확진됐다"며 이같이 밝혔다.

리치웨이발 감염은 중국동포교회 쉼터, 어학원, 콜센터, 교회 등 잇단 집단 발생으로 이어지고 있다. 리치웨이 관련 추가 전파는 명성하우징이 38명으로 가장 많고 이어 ▲가족 및 기타 직장(26명) ▲프린서플 어학원(16명) ▲NBS 파트너스(15명) ▲SJ 투자 콜센터(14명) ▲하나님의 교회(11명) ▲예수비전교회(9명) ▲예수말씀실천교회(9명) ▲중국동포교회 쉼터(8명) 순이다.

전체 확진자 가운데 방문자는 41명, 접촉자는 146명이다. 지역별로 보면 서울이 103명으로 가장 많고 이어 경기(55명), 인천(23명), 강원(3명), 충남(3명) 순이다.

정 본부장은 "최근 확진자 중 고령자의 비율이 계속 증가하면서 중증환자도 같이 증가하는 추세를 보인다"며 "고령층은 각별한 주의가 필요하다"고 말했다.

